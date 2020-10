In der chinesischen Millionenmetropole Qingdao sollen die mehr als neun Millionen Einwohner in den nächsten Tagen auf das Coronavirus getestet werden.

Das kündigten die Behörden der Hafenstadt in der ostchinesischen Provinz Shandong an. Grund dafür ist, dass in der Stadt sechs neue Coronavirus-Infektionen bestätigt wurden. Es handelt sich um die ersten Massentests in Festlandchina seit Monaten.



Das Coronavirus war zum Jahreswechsel in der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan erstmals beim Menschen nachgewiesen worden. Im Laufe der Monate breitete sich das Virus dann über den gesamten Globus aus. Inzwischen wurden mehr als 37 Millionen Infektionen registriert, mehr als eine Million Menschen starben an oder mit dem Virus.

