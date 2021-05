Die Bevölkerung in China ist in den vergangenen zehn Jahren auf gut 1,41 Milliarden Menschen gestiegen.

Das sei ein Plus von jährlich 0,53 Prozent, teilte das Statistikamt in Peking unter Berufung auf Zahlen der jüngsten Volkszählung mit. Allerdings habe sich das Wachstum verlangsamt. Den Daten zufolge steigt die Zahl älterer Menschen, zudem würden deutlich weniger Kinder geboren. So sei knapp jeder fünfte Chinese älter als 60 Jahre, während die Bevölkerungsgruppe im arbeitsfähigen Alter weiter zurückgehe. Experten rechnen laut Staatsmedien damit, dass die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in China ab dem nächsten oder übernächsten Jahr nicht mehr steigen, sondern sinken wird.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.