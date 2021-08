Im Zuge einer umfassenden Bildungsreform hat China schriftliche Prüfungen für Sechs- und Siebenjährige verboten.

In den in Peking veröffentlichten neuen Leitlinien heißt es, großer Druck auf Schulkinder bereits in einem jungen Alter schade ihrer geistigen und körperlichen Gesundheit. Die Neuregelungen sehen auch eine Beschränkung der Prüfungen bei älteren Schülern vor. Bereits Ende Juli hatte Peking festgelegt, dass private Nachhilfe-Schulen keinen Gewinn mehr erzielen dürfen und dies mit mehr Bildungsgerechtigkeit begründet. Eltern in China gaben teils horrende Summen für außerschulische Angebote aus, damit ihre Kinder eine möglichst hohe Punktzahl für den Schulabschluss Gaokao erreichen. Dieser entscheidet, ob sich Schülerinnen und Schüler an den renommiertesten Hochschulen bewerben können.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.