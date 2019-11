Nach Berichten über die systematische Verfolgung religiöser Minderheiten in China hat US-Außenminister Pompeo die sofortige Freilassung internierter Uiguren gefordert.

Die Regierung in Peking müsse ihre Politik der Unterdrückung beenden, sagte Pompeo in Washington. Die jüngsten Berichte zeigten, dass China Menschenrechtsverletzungen begehe. Die USA schätzen demnach, dass rund eine Million Uiguren gegen ihren Willen in Lagern festgehalten werden.



Internationale Journalisten hatten am Wochenende interne Dokumente der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass in der Provinz Xinjiang Tausende Menschen interniert und streng überwacht werden. Peking spricht von einer Schmutzkampagne.