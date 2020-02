In China ist nach nur zehn Tagen Bauzeit ein neues Krankenhaus für die Behandlung von Corona-Patienten eröffnet worden.

In der Stadt Wuhan wurden die ersten Kranken in die Containeranlage mit 1.000 Betten eingeliefert, wie Staatsmedien berichteten. Derzeit wird noch rund um die Uhr an einem zweiten Krankenhaus mit 1.500 Betten gearbeitet, das ebenfalls in dieser Woche öffnen soll.

Todesopfer in China sprunghaft gestiegen

In China sind bislang mehr als 17.000 Menschen mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Die Zahl der Todesopfer stieg laut den Angaben der Nationalen Gesundheitskommission noch einmal deutlich an - auf 361. Das sind 57 mehr als am Vortag, wie die Nationale Gesundheitskommission in Peking mitteilte. Die Zahl der Infizierten in China stieg auf mehr als 17.000.

Zehn Infizierte in Deutschland

In Deutschland gibt es bislang zehn Personen, bei denen eine Infektion mit dem Virus festgestellt wurde. Zwei von ihnen gehören zu der Gruppe, die am Wochenende von der Bundeswehr aus China ausgeflogen worden war. Nach Angaben des hessischen Sozialministeriums ihnen "den Umständen entsprechend gut". Sie seien deutsche Staatsangehörige und medizinisch soweit wohlauf. Die infizierten Personen werden nun in der Universitätsklinik in Frankfurt am Main behandelt.

G7-Staaten wollen über Corona-Strategie beraten

Die G7-Staaten wollen nach Angaben der Bundesregierung über eine gemeinsame Strategie gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beraten. Wie Bundesgesundheitsminister Spahn mitteilte, soll in einer Telefonkonferenz der G7-Gesundheitsminister über einen einheitlichen Umgang mit der Epidemie gesprochen werden.