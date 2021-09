In der südostchinesischen Provinz Fujian breitet sich die Delta-Variante des Coronavirus weiter aus.

Wie die Behörden mitteilten, wurden 50 weitere Infektionen entdeckt. Seit dem Ausbruch am vergangenen Freitag gibt es damit mehr als 150 Infizierte. In zwei Großstädten der Provinz, Putian und Xiamen, gelten strenge Corona-Maßnahmen. Es wird vermutet, dass ein Mann das Virus eingeschleppt hat, der sich Singapur aufgehalten hatte.



Zuletzt hat es in China trotz strenger Maßnahmen eine Häufung lokaler Ausbrüche der Delta-Variante gegeben.

15.09.2021