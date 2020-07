In Hongkong gilt seit Ende Juni ein neues sogenanntes Sicherheitsgesetz. China erhält weitreichende Vollmachten in der Sonderverwaltungsregion. Bei der Demokratiebewegung und international stößt es auf Kritik.

Was sieht das Gesetz genau vor?

Nach offiziellen Angaben aus Peking richtet es sich gegen "Abspaltung", "Untergrabung der nationalen Einigung" oder "terroristische Aktivitäten". Genannt werden Bemühungen, eine Unabhängigkeit Hongkongs oder anderer Gebiete anzustreben, die Peking als Teil der Volksrepublik ansieht. Damit kann es auch um Taiwan, Tibet oder Xinjiang gehen. Bestraft wird auch die "Untergrabung der Staatsgewalt", was heute in der Volksrepublik schon im Umgang mit Bürgerrechtlern sehr weit interpretiert wird - etwa wenn die Zentralgewalt mit Forderungen nach Demokratie in Frage gestellt wird. In dem Gesetz ist lebenslange Haft als Höchststrafe vorgesehen.



Entgegen der garantierten Freiheitsrechte und Autonomie des Territoriums können chinesische Stellen in Hongkong nun umfassende Ermittlungen ausführen und Jurisdiktion ausüben. So können Agenten aus Festlandchina Untersuchungen gegen Verdächtigte in Hongkong einleiten. Das Oberste Gericht Chinas kann "komplizierte" Fälle, in denen es beispielsweise um ausländische Einmischung geht, an eine Staatsanwaltschaft und ein Gericht in der Volksrepublik anweisen. Damit werden Verdächtige ausgeliefert und der Strafverfolgung in China ausgesetzt.



Gegen eine solche Regelung hatte es in Hongkong massive Proteste gegeben. Regierungschefin Lam hatte entsprechende Pläne daraufhin zurückgezogen.

Wie begründet Peking den Schritt?

Der Vizepräsident des Volkskongresses, Chen, begründete das Vorgehen damit, dass der Legislativrat bis heute keine Sicherheitsgesetze verabschiedet hat, obwohl er nach Artikel der Verfassung 23 dazu verpflichtet gewesen sei. Das Gesetz soll dafür sorgen, dass der Hongkonger Verfassungsartikel 23 umgesetzt wird. Dieser sieht vor, dass die Sonderverwaltungszone mittels eigener Gesetze "Verrat, Spaltung, Aufwiegelung (und) Subversion" gegen die Regierung in Peking zu verhindern hat. Der Artikel wurde wegen Widerstands in der Hongkonger Bevölkerung nie angewendet. 2003 war Peking mit dem Versuch gescheitert, ein ähnliches Gesetz wie das jetzt geplante durchzusetzen.

Wie ist die praktische Umsetzung des Gesetzes?

Regierungschefin Lam betonte, sie werde die Regelungen rigoros umsetzen. Nach dem neuen Gesetz ist vieles verboten, was vorher durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt war.



So waren mehrere Bücher prominenter Demokratie-Aktivisten in der Sonderverwaltungsregion nicht mehr verfügbar. Zudem wies Hongkongs Bildungsbehörde Lehrerinnen und Lehrer an, alle Bücher und weitere Lehrmaterialien aus dem Unterricht zu verbannen, die gegen das umstrittene Gesetz verstoßen könnten.

Wie reagieren pro-demokratische Kräfte in Hongkong?

Kritiker sehen einen massiven Angriff auf den Grundsatz "ein Land, zwei Systeme", nach dem die frühere britische Kronkolonie bislang autonom verwaltet wird. Die pro-demokratischen Kräfte in Hongkong befürchten, dass sie zum Ziel des neuen Sicherheitsgesetzes werden. In den Tagen nach der Einführung des Gesetzes wurden hunderte Menschen festgenommen. Mehrere Aktivisten flohen aus Hongkong, um der Verfolgung zu entgehen.



Im vergangenen Jahr hatte es in Hongkong über sieben Monate hinweg Massendemonstrationen gegen den wachsenden Einfluss Pekings auf die Sonderverwaltungsregion gegeben. Bei diesen Protesten kam es immer wieder zu gewalttätigen Konfrontationen zwischen Demonstrantinnen und Demonstranten und der Polizei.

Wie fallen die internationalen Reaktionen aus?

Aus vielen Ländern kommt Kritik an dem Gesetz - so zum Beispiel aus Großbritannien, zu dem Hongkong früher als Kronkolonie gehörte. 1997 wurde das Gebiet an die Volksrepublik übergeben. Unter der offiziellen Devise "Ein Land, zwei Systeme" wurde Hongkong für 50 Jahre ein Sonderstatus gewährt, der Bürgerrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit einschließt.



Der britische Premierminister Johnson sprach von einem "deutlichen und ernsten Bruch" dieser Vereinbarung. London werde daher seine Drohung wahr machen, ehemaligen Untertanen in Hongkong einen Weg zur britischen Staatsbürgerschaft zu ebnen. Kanada kündigte an, sein Auslieferungsabkommen mit Hongkong zu beenden.



Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte sieht das Sicherheitsgesetz für die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong ebenfalls mit Sorge. Ein Sprecher sagte in Genf, man sei beunruhigt, dass die Definition einiger Tatbestände vage und zu weit gefasst sei. So werde nicht angemessen zwischen gewaltsamen und nicht-gewaltsamen Handlungen unterschieden.