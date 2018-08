Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten dürfen bis auf weiteres nicht mehr nach China abgeschoben werden.

Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums in Berlin auf eine Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Bause hervor. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet darüber. Ein UNO-Menschenrechtsgremium hatte zuletzt berichtet, mehr als eine Million Angehörige des Uiguren-Volkes würden in chinesischen Einrichtungen festgehalten, die geheimen Internierungslagern ähnelten.



Die Uiguren sind ein muslimisches Turkvolk, das insbesondere in der Region Xinjiang lebt.



Anfang April war ein Uigure von Deutschland nach China abgeschoben worden, obwohl über seinen Asylfolgeantrag noch nicht entschieden war.