Das US-Konsulat im südchinesischen Chengdu ist geschlossen worden.

Wie das Außenministerium in Peking mitteilte, übernahmen Mitarbeiter der chinesischen Behörden am Vormittag das Gebäude. China hatte die USA aufgefordert, ihre Diplomaten aus Chengdu abzuziehen, nachdem zuvor die Regierung in Washington die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet hatte.



Schon länger sind die Beziehungen zwischen den USA und China belastet. Streitthemen sind neben dem Handelskonflikt auch die Einschränkung der Autonomierechte von Hongkong durch das neue Sicherheitsgesetz und der Umgang mit der Corona-Pandemie.



Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, warf der US-Regierung vor, den Konflikt zu verschärfen. Präsident Trump stehe wegen der steigenden Corona-Infektionen mit dem Rücken zur Wand und versuche mit einer harten Linie gegenüber China bei seinen Wählern zu punkten, sagte Hardt im Deutschlandfunk. Dies sei ein gefährliches Spiel mit dem Feuer.