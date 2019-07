Der chinesische Dissident Huang Qi ist wegen der Verbreitung von Staatsgeheimnissen zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

Ein Gericht in der Stadt Mianyang ordnete zudem an, Huang für vier Jahre seine politischen Rechte zu entziehen. Nach Ansicht der Richter hatte der Aktivist auf seiner Internetseite ausländischen Stellen Staatsgeheimnisse zur Verfügung gestellt. Huang hatte vor seiner Festnahme im Jahr 2016 unter anderem über Korruption und die Menschenrechtslage in der Volksrepublik berichtet. Er gilt als erster Internet-Dissident in China.