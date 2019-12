Ein chinesisches Gericht in Shenzhen hat den Genforscher und Biophysiker He Jiankui zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Wegen illegaler medizinischer Methoden sei zudem eine Geldstrafe verhängt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Auch zwei weitere Männer wurden für ihre Zusammenarbeit mit dem Forscher verurteilt, bekamen aber geringere Strafen. He hatte im November 2018 mitgeteilt, Embryonen mit der Genschere Crispr/Cas manipuliert zu haben. Er habe sie damit gegen HIV resistent machen wollen.

Weltweite Empörung

Im Dezember vergangenen Jahres waren seinen Angaben zufolge gen-manipulierte Zwillinge gesund auf die Welt gekommen. Zudem gab der Forscher damals an, dass eine weitere Frau mit einem genetisch veränderten Kind schwanger sei. Laut Xinhua wurde auch dieses Kind zur Welt gebracht. Der Fall löste weltweit Empörung aus. Renommierte Wissenschaftler bezeichneten das Experiment ethisch als nicht vertretbar.

Ergebnisse zuletzt angezweifelt

Die Ergebnisse des Forschers wurden zuletzt angezweifelt. Experten kamen in einem Artikel für das Magazin "MIT Technology Review" zu dem Schluss, einige ethische und wissenschaftliche Normen seien verletzt worden. Zu dem sei das Ziel, die Babys vor einer Ansteckung mit dem HI-Virus zu schützen, vermutlich nicht erfolgreich gewesen.

Chinas Regierung hatte Bestrafung angekündigt

Bereits wenige Tage nach Bekanntwerden des Falles stellte das chinesische Wissenschaftsministerium klar, dass He Jiankui mit seinem Experiment Gesetze gebrochen und eine rote Linie überschritten habe. Vize-Wissenschaftsminister Xu Nanping nannte den Fall schockierend und inakzeptabel und kündigte an, die Verantwortlichen würden bestraft. Mehr dazu in unserer Sendung Hintergrund.