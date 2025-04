Handelskrieg

Ein chinesischer Frachtcontainer (imago / Pond5 Images / zulkarnaens)

Man werde mit entschlossenen Gegenmaßnahmen zum Schutz seiner eigenen Rechte und Interessen vorgehen, kündigte das Handelsministerium in Peking an. In der Erklärung hieß es, dass die Verhängung sogenannter "Gegenzölle" durch die USA gegen China völlig unbegründet und eine typische einseitige Mobbingpraxis sei.

Trump hatte China vergangene Woche im Zuge seiner Ankündigung globaler Zölle mit einem Zusatzzoll von 34 Prozent belegt, woraufhin Peking mit der Ankündigung eines Gegenzolls in gleicher Höhe reagierte. Gestern drohte Trump China mit weiteren 50 Prozent, sollte Peking seine Gegenzölle nicht zurücknehmen.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.