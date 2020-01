In China sind inzwischen 56 Menschen an den Folgen des neuartigen Coronavirus gestorben. Wie staatliche Medien berichten, haben sich fast 2.000 Menschen damit angesteckt. Hinzu kommen einzelne Krankheitsfälle in anderen Ländern, unter anderem in Frankreich.

Die Infizierten hatten sich zuvor in China aufgehalten. Die Nationale Gesundheitskommission des Landes warnte vor der Übertragungsfähigkeit des Virus. Wie der Leiter der Kommission mitteilte, kann der Erreger auch während der Inkubationszeit übertragen werden. Eine Ansteckung ist also auch dann möglich, wenn ein Träger des Virus noch keine Symptome zeigt. Die Inkubationszeit liegt den Angaben zufolge bei bisherigen Fällen zwischen einem und 14 Tagen. Zudem erklärte die Kommission, es sei möglich, dass sich das Virus zunächst über Wildtiere verbreitet habe. Der Handel mit diesen Tieren wurde deshalb untersagt.

Reisebeschränkungen für 50 Millionen Einwohner

In der Hauptstadt Peking wurden Großveranstaltungen zum Neujahrsfest abgesagt. Nach Medienberichten bleiben auch Schulen und Kindergärten vorerst geschlossen. In 18 Städten mit insgesamt mehr als 50 Millionen Einwohnern gelten strenge Reisebeschränkungen. Der Busverkehr zwischen Peking und den Provinzen wurde eingestellt. Gruppenreisen ins In- und Ausland sind verboten.



Aus anderen Ländern werden bislang einige Infektionen gemeldet; zuletzt bestätigte das japanische Gesundheitsministerium einen vierten Fall. Die Gesundheitsbehörde von Toronto teilte mit, es handele sich um einen Mann, der kürzlich aus Wuhan zurückgekehrt sei. In Europa wurde das Virus bislang bei drei Personen in Frankreich nachgewiesen. Inzwischen wurde auch in Kanada ein erster Krankheitsfall entdeckt. Mehrere Staaten planen, ihre Bürger aus den betroffenen chinesischen Regionen auszufliegen.