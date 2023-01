Corona-Ansteckungen

China erleichtert Reisen - Deutschland verschärft Einreiseregeln

Die Zahl der Corona-Infektionen in China steigt rasant in die Höhe - so viel ist trotz der dortigen Zensur klar. Ab heute wird das Reisen nach China dennoch wieder einfacher. Wer in das Land einreisen will, muss nicht mehr in Quarantäne. Deutschland wiederum verschärft ab der kommenden Woche die Einreiseregeln.

08.01.2023