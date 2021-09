In China gibt es erneut Proteste gegen den überschuldeten Immobilienkonzern Evergrande.

Wie bereits gestern versammelten sich vor dem Firmensitz in Shenzhen im Süden des Landes Anleger und forderten ihr Geld zurück. Unter den Protestierenden sollen auch Geschäftspartner sein, denen Evergrande Geld schuldet. In einer Mitteilung an die Börse in Hongkong erklärte der chinesische Konzern, er prüfe alle machbaren Lösungen, um den Schuldenberg abzutragen. Für die derzeit schwierige Lage macht Evergrande die negative Berichterstattung verantwortlich. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Schulden in Höhe von umgerechnet mehr als 260 Milliarden Euro angehäuft.

