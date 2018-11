Chinas Staatschef Xi Jinping hat eine weitere wirtschaftliche Öffnung seines Landes versprochen.

Bei der Eröffnung der ersten chinesischen Importmesse in Shanghai kündigte der Präsident an, Handels- und Investitionshemmnisse für ausländische Unternehmen abzubauen. Außerdem solle der Konsum von Importwaren in China gefördert werden. An der Messe nehmen nach Angaben der Organisatoren mehr als 3.000 Unternehmen aus 130 Ländern teil.