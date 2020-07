China hat erstmals eine Mars-Mission gestartet.

Eine unbemannte Trägerrakete hob vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Anders als andere Nationen will China bei seiner ersten unabhängigen Mars-Mission direkt versuchen, auf dem Roten Planeten zu landen. Das Raumschiff soll im Februar den Mars erreichen, die Landung aber erst zwei, drei Monate später erfolgen. Wichtige Ziele der chinesischen Mission sind zum Beispiel die Kartierung der geologischen Struktur der Marsoberfläche, deren Eigenschaften und die Wasserverteilung.



Dieses Jahr starten deshalb so viele Marsmissionen, weil der Planet und die Erde günstig zueinander stehen. Dadurch wird der Mars schneller erreicht; es wird zudem weniger Kraftstoff verbraucht.