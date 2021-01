Zwei Wochen nach einem Grubenunglück im Osten Chinas ist ein erster verschütteter Bergarbeiter gerettet worden.

Nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders CCTV wurde er in einem separaten Abschnitt der Mine entdeckt. Er sei körperlich sehr geschwächt und sei in ein krankenhaus gebracht worden.



Bei mindestens zwei Explosionen in der Goldmine in Qixia in der östlichen Provinz Shandong waren der Ausstieg aus dem Schacht verschüttet und das interne Kommunikationssystem schwer beschädigt worden. Insgesamt 22 Grubenarbeiter wurden verschüttet, einer von ihnen erlag seinen schweren Verletzungen. Einige der Arbeiter können mit Hilfe eines Kabels mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden. Die Bergung weiterer Menschen wird wegen des harten Gesteins voraussichtlich noch mindestens zwei Wochen dauern.



Wegen Sicherheitsmängeln gibt es in chinesischen Bergwerken immer wieder tödliche Unfälle. Im Dezember waren bei einem Grubenunglück in der südwestchinesischen Stadt Chongqing 23 Menschen ums Leben gekommen.

