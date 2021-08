In China nutzen erstmals mehr als eine Milliarde Menschen das Internet.

Wie das staatliche Informationszentrum in Peking mitteilte, wuchs die Zahl der Internetnutzer in China innerhalb von sechs Monaten um knapp 22 Millionen auf insgesamt 1,011 Milliarden Menschen - bei einer Bevölkerungszahl von rund 1,4 Milliarden. Den deutlichen Anstieg begründete das Informationszentrum mit einer Verbesserung der digitalen Infrastruktur im ländlichen Raum und wachsenden Angeboten im Netz.



Das Internet wird in China allerdings streng überwacht. Die Führung in Peking geht vor allem gegen regierungskritische Beiträge, aber auch gegen pornografische Inhalte vor. Auch soziale Netzwerke werden reglementiert. Eine Reihe ausländischer Webseiten ist in China offiziell blockiert, darunter Google und Facebook.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.