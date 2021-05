Die EU setzt die Ratifizierung des Investitionsabkommens mit China vorläufig aus. Grund seien die jüngsten diplomatischen Zerwürfnisse mit Peking, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Dombrovskis, der Nachrichtenagentur AFP. Angesichts von gegenseitigen Sanktionen sei das Umfeld für eine Ratifizierung derzeit nicht günstig.

Nach mehrjährigen Verhandlungen hatten sich die EU und China im Grundsatz auf das Investitionsabkommen geeinigt. Es soll Unternehmen beider Seiten stabile Rahmenbedingungen für Handel und Investitionen im jeweils anderen Markt garantieren.



Das Vorhaben steht unter anderem wegen der Entwicklung in Hongkong und der Behandlung der Uiguren in China in der Kritik. Die EU hatte deshalb Sanktionen gegen Verantwortliche für die Unterdrückung verhängt. Als Reaktion kündigte Peking Strafmaßnahmen unter anderem gegen den Grünen-Europaabgeordneten Bütikofer und den CDU-Abgeordneten Gahler an.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.