Die Europäische Union zeigt sich wegen des sogenannten Sicherheitsgesetzes für die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong besorgt.

Der Außenbeauftragte Borrell hält Sanktionen allerdings nicht für den richtigen Weg. Bundesaußenminister Maas sagte nach Beratungen mit seinen Amtskollegen, es gebe vieles, über das man mit China sprechen müsse. Der für September in Leipzig geplante China-Gipfel sei dafür eine gute Gelegenheit.



US-Präsident Trump erklärte, die USA wollten als Reaktion auf das Sicherheitsgesetz die vorteilhafte Behandlung der Finanzmetropole Hongkong beenden. - Chinas Volkskongress hatte am Donnerstag die Pläne für das umstrittene Gesetz gebilligt. Es greift in die Autonomie Hongkongs ein.