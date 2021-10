Der angeschlagene chinesische Konzern Evergrande steht einem Medienbericht zufolge kurz vor einem milliardenschweren Anteilsverkauf.

Der Konzern wolle für mehr als fünf Milliarden Dollar 51 Prozent an seiner Immobilienmanagement-Tochter an den Wettbewerber Hopson verkaufen, berichtete die chinesische Staatszeitung "Global Times". Die Aktien der beiden Unternehmen wurden vom Handel ausgesetzt mit der Begründung, es werde eine größere Transaktion angekündigt.



Evergrande, der zweitgrößte Immobilienentwickler Chinas, hat Schulden von mehr als 300 Milliarden Dollar angehäuft und ist in Zahlungsverzug geraten. Investoren haben die Sorge, dass ein Zusammenbruch weitreichende Folgen für das Finanzsystem und andere Branchen haben wird.

