Der verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat eine pünktliche Zinszahlung in Millionenhöhe versprochen.

In einer Mitteilung an die Börse in Shenzhen erklärte das Unternehmen, einen Plan zur Zahlung von Zinsen für eine inländische Anleihe vereinbart zu haben. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hat die morgen fällig werdende Zahlung einen Umfang von umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro. Evergrande äußerte sich aber nicht zu weiteren Verbindlichkeiten, die ebenfalls morgen fällig werden.



Der Konzern hat insgesamt Schulden von umgerechnet mehr als 260 Milliarden Euro. Unklar ist, welche wirtschaftlichen Folgen ein Zahlungsausfall hätte und wie die chinesische Regierung darauf reagieren würde.

