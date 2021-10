Das "Mercator Institute for China Studies" rechnet unter einer neuen Bundesregierung mit einer anderen Akzentuierung der deutschen Außenpolitik gegenüber Peking.

Der Forscher Mikko Huotari sagte dem Portal t-online.de, wenn sich Grüne und FDP abstimmten, könne es ihnen gelingen, den Kern der außenpolitischen Debatte zu verschieben. China würde womöglich dann nicht mehr nur als Partner, sondern auch als Wettbewerber und Rivale wahrgenommen werden. Einen "fundamentalen Wandel" erwartet Huotari jedoch nicht. In der Praxis werde es auch unter der neuen Regierung Konsens bleiben, dass es wichtig sei, Wirtschaftsbeziehungen mit China zu vertiefen.



Das Handelsblatt sah zuletzt sogenannte Klumpenrisiken für die deutsche Autoindustrie. So verkaufte die Marke Volkswagen im ersten Halbjahr 2021 mehr als 49 Prozent seiner Autos in China, BMW rund jeden dritten Wagen.



Im März hatte die Europäische Union erstmals seit drei Jahrzehnten Sanktionen gegen China wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren verhängt. Als Reaktion hatte Peking seinerseits Strafmaßnahmen Strafmaßnahmen gegen zehn Europäer und vier Einrichtungen in der EU verhängt, darunter das "Mercator Institute for China Studies" in Berlin.

