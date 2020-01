Der chinesische Überschuss im Außenhandel mit den USA ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken.

Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, lag das Plus bei knapp 296 Milliarden Dollar. 2018 hatten Chinas Lieferungen in die USA die Einfuhren von dort noch um gut 323 Milliarden Dollar überstiegen und damit ein Rekordniveau erreicht.



US-Präsident Trump kritisierte den hohen Außenhandelsüberschuss Chinas wiederholt und verhängte eine Reihe von Strafzöllen. Die Volksrepublik reagierte mit Gegenmaßnahmen. Zuletzt näherten sich beide Seiten wieder an. Morgen soll in Washington ein Teilabkommen zur Lösung des Handelskonflikts unterzeichnet werden.