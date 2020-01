In China sind zahlreiche Menschenrechtsaktivisten festgenommen oder als vermisst gemeldet worden.

Das teilte die Organisation Human Rights Watch mit. Die in Gewahrsam genommenen Personen hätten in der Provinz Fujian bei einem privaten Treffen über Fragen der Demokratisierung diskutiert, hieß es. Unter den Inhaftierten befinde sich auch ein bekannter Anwalt, der bereits wegen Protesten gegen Korruption in China im Gefängnis gewesen sei. Den jetzt Festgenommenen werde unter anderem Anstiftung zur Staatsgefährdung zur Last gelegt.