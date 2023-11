Vor Treffen von Xi und Biden

Biden und Xi Jinping wollen sich diese Woche erneut treffen. Hier ein Foto vom letzten Jahr. (Alex Brandon/AP/dpa)

Die USA sollten das Recht der Volksrepublik respektieren, sich zu entwickeln, sagte eine Sprecherin des Außenamtes in Peking. Man hoffe, dass Amerika keinen neuen Kalten Krieg wolle, sondern stabile Beziehungen anstrebe. Die USA sollten sich zudem an das Prinzip halten, dass China und Taiwan eins seien. Staatschef Xi und US-Präsident Biden wollen sich in dieser Woche am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in San Francisco treffen. a

