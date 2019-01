Ein chinesisches Gericht hat einen Kanadier wegen Drogenschmuggels zum Tode verurteilt.

Die Richter in Dalian hoben das ursprüngliche Urteil auf, wonach der Mann eine 15-jährige Haftstrafe verbüßen sollte. Eine höhere Instanz hatte das Urteil als zu milde beanstandet. Kanadas Ministerpräsident Trudeau zeigte sich besorgt über den Fall und nannte den Richterspruch "willkürlich".



Die Beziehungen zwischen China und Kanada sind derzeit angespannt. Auslöser war die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Unternehmens Huawei, Meng, in Kanada Anfang Dezember. Seitdem wurden in China mehrere kanadische Staatsbürger festgenommen.