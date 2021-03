China hat einen Spionageprozess gegen den seit rund zwei Jahren inhaftierten Kanadier Michael Spavor geführt.

Er war zusammen mit einem weiteren Kandadier im Dezember 2018 festgenommen worden, offenbar als Vergeltung für die Festnahme der Huawei-Spitzenmanagerin Meng Wanzhou auf Antrag der USA in Vancouver. Seitdem sitzen beide Kanadier in Dandong in Untersuchungshaft.



Von Seiten der kanadischen Botschaft hieß es, die Anhörung vor Gericht habe zwei Stunden gedauert, Vertreter Kanadas hätten nicht daran teilnehmen können. Das Urteil solle zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.