Nationaler Volkskongress

Auf dem Nationalen Volkskongress hat China hat sein Wachstumsziel nun auch offiziell heruntergeschraubt. (imago / UPI Photo)

Im vergangenen Jahr hatte China ein Wirtschaftswachstum von lediglich drei Prozent gemeldet - und somit das beim Volkskongress 2022 veröffentlichte Ziel von 5,5 Prozent deutlich verfehlt. Monatelange strenge Corona-Maßnahmen und eine Immobilienkrise hatten die chinesische Wirtschaft belastet. In diesem Jahr will China will seine Militärausgaben zudem um 7,2 Prozent steigern.

Bei dem nun begonnenen Nationalen Volkskongress dürften die fast 3.000 Abgeordneten wie gewohnt einmütig die Entscheidungen der regierenden Kommunistischen Partei Chinas billigen. So gilt es als sicher, dass Präsident Xi Jinping für eine dritte Amtszeit an der Staatsspitze bestätigt wird.

