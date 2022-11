Null-Covid-Strategie

China glaubt weiter an Erfolg von strikten Corona-Maßnahmen

China will auch nach den jüngsten Protesten im Land an den strengen Corona-Bestimmungen festhalten. Die zuständigen Behörden kündigten jedoch vereinzelte Lockerungen an. So will die Stadtverwaltung in Peking künftig keine Zäune mehr aufstellen, um den Zugang zu Wohnanlagen zu blockieren, in denen Corona-Infektionen bestätigt wurden.

28.11.2022