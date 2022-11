Null-Covid-Strategie

China will die strengen Corona-Maßnahmen vereinzelt lockern. (Andy Wong/AP/dpa)

Die zuständigen Behörden kündigten jedoch einzelne Lockerungen an. So will die Stadtverwaltung in Peking künftig keine Zäune mehr aufstellen, um den Zugang zu Wohnanlagen zu blockieren, in denen Corona-Infektionen bestätigt wurden.

Auf den Brand in der vergangenen Woche, der die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in China ausgelöst hatte, gingen die Behörden nicht ein.

Es wird vermutet, dass die Opfer wegen der Corona-Beschränkungen nicht entkommen oder die Einsatzkräfte nicht schnell genug eingreifen konnten.

In der Volksrepublik hat die strenge Corona-Politik zu den größten Protesten seit Jahrzehnten geführt. Nicht nur in Schanghai, auch in der Hauptstadt Peking und anderen Millionenstädten zogen Demonstranten zu Hunderten durch die Straßen. Die Polizei ging gewaltsam dagegen vor. Wie viele Menschen festgenommen wurden, ist nicht bekannt. Eine offizielle Verlautbarung zu den Protesten oder der Kritik an Präsident Xi Jinping gibt es bisher nicht.

