Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt hat die Bundesregierung zu einem schärferen Vorgehen gegenüber China aufgerufen.

Göring-Eckardt sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Regierung müsse die Völkerrechtsverletzungen in China offener kritisieren. Außerdem solle sie den Botschafter Chinas einbestellen. Die Fraktionschefin forderte Bundeskanzlerin Merkel auf, in ihrer nächsten Regierungserklärung Solidarität mit den Menschen zu zeigen, die sich für Demokratie in der Volksrepublik einsetzten.



Die EU hatte gestern Sanktionen gegen China aufgrund des Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren beschlossen. China hatte daraufhin Strafmaßen gegen zehn EU-Vertreter wie den Grünen-Politiker Bütikofer bekanntgegeben. Dieser bezeichnete Chinas Reaktion als "lächerlich" und "frech".

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.