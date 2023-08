Bereits im April fand ein großangelegtes Manöver des chinesischen Militärs in der Nähe von Taiwan statt. (Imago / Xinhua / An Ni)

Wie die Regierung in Taipeh mitteilte, drangen Kampfflugzeuge 42 Mal in die taiwanische Luftverteidigungszone ein. Die Regierung in Peking wiederum erklärte, die Manöver seien - so wörtlich - als "strenge Warnung" zu verstehen.

Zuvor hatte sich China verärgert darüber gezeigt, dass der taiwanische Vizepräsident Lai kürzlich auf seiner Reise nach Paraguay einen Zwischenstopp in den USA eingelegt hatte. Peking bezeichnete Lai als "Unruhestifter".

Die kommunistische Führung in China betrachtet das unabhängig regierte Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Sie lehnt offizielle Kontakte anderer Länder mit Taiwan strikt ab.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.