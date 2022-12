Straße von Taiwan

Das chinesische Miltär hält wieder Übungen in der Nähe von Taiwan ab. (dpa / Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

Es habe Übungen im Meer und im Luftraum in der Nähe von Taiwan gegeben, teilte das Militär in Peking mit. Es handele sich um eine entschlossene Antwort auf die aktuelle Eskalation und Provokation der Vereinigten Staaten und Taiwans. Das Verteidigungsministerium in Taipeh erklärte, dass acht chinesische Flugzeuge und drei Schiffe im Umkreis der Inselrepublik beobachtet worden seien. Die chinesische Führung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Die USA wiederum sehen sich als Garantiemacht für die demokratische Regierung in Taipeh.

Die Spannungen hatten sich in den vergangenen Monaten verschärft. Nach dem Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, im August hatte Peking großangelegte Militärmanöver gestartet. Seither hält China den militärischen Druck mit verstärkten Einsätzen von Kriegsschiffen und Flugzeugen in der Meerenge der Taiwanstraße aufrecht.

