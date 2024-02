Regierung in Peking

China hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Solarmodule in Kraftwerken statt auf Dächern verbaut. (Zhang Cheng / XinHua / dpa / Zhang Cheng)

Wie das Energieministerium in Peking mitteilte, betrug die hinzugefügte Kapazität etwa 216 Gigawatt. Im Jahr 2022 waren es 87 Gigawatt gewesen. Zum Vergleich: In Deutschland betrug der Solar-Zubau im vergangenen Jahr laut Bundesnetzagentur rund 14 Gigawatt. Anders als bisher entstehen die Anlagen in China inzwischen verstärkt in entlegenen Gebieten und weniger auf Dächern privater oder gewerblich genutzter Gebäude. China gilt weltweit als führend beim Ausbau erneuerbarer Energie durch Wind- und Solarkraft.

