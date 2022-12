Corona-Virus

Der Flughafen in Shanghai, China. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Ann Cao)

Ab 8. Januar müsse man sich bei Ankunft im Land nicht mehr in Quarantäne begeben, wurde in Peking mitgeteilt. Ein negativer PCR-Test vor Abreise reiche dann aus. Bislang waren fünf Tage Quarantäne in einer staatlich überwachten Einrichtung und drei Tage Isolation zu Hause vorgeschrieben.

China setzt damit seine Lockerungs-Politik fort, die jüngst mit dem abrupten Ende der Null-Covid-Strategie begonnen hatte. Die Infektionszahlen stiegen inzwischen rapide an. Kliniken und Krematorien sind vielfach überlastet.

