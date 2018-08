In China ist ein hochrangiger Vertreter des Buddhismus nach Vorwürfen sexualisierter Gewalt zurückgetreten.

Das Rücktrittsgesuch des Klostervorstehers Xuecheng als Vorsitzender der Buddhistischen Vereinigungen sei akzeptiert worden, teilte die Pekinger Behörde für Religionsangelegenheiten mit. Man habe Ermittlungen aufgenommen. Die Klosterverwaltung wies die Vorwürfe gegen Xuecheng zurück. Frühere Mönche seines Klosters hatten einen 95-seitigen Bericht veröffentlicht, in dem ihm unter anderem sexuelle Nötigung von Nonnen vorgeworfen wird.



Xuecheng ist in China eine berühmte Persönlichkeit mit Millionen Anhängern in den sozialen Medien. In seinem Amt als Oberhaupt der Buddhistischen Vereinigungen Chinas stand er etwa 240.000 Mönchen und Nonnen vor.