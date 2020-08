Aus dem Südwesten von China werden starke Überschwemmungen gemeldet.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, sind in der Stadt Fengzhou mehr als 1000 Menschen von der Versorgung abgeschnitten und leiden an Lebensmittelknappheit. Das Hochwasser an der Drei-Schluchten-Talsperre stehe auf dem höchsten Stand in der Geschichte des riesigen Staudamms, warnten die Behörden. Vorsorglich wurden mehr als 100.000 Bewohner der Region in Sicherheit gebracht.



Überflutungen nach heftigen Regenfällen gab es auch im Norden Vietmans. Dabei kamen dort mindestens sechs Personen ums Leben.