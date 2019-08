Die chinesischen Wetterbehörden haben wegen eines herannahenden Wirbelsturms die höchste Warnstufe ausgerufen.

Der Taifun "Lekima" nähert sich der Ostküste Chinas und gilt als der schwerste seit fünf Jahren. Die Meteorologen rechnen damit, dass er am Samstag Morgen auf das Festland auftrifft. Schwere Sturmwarnungen gelten vor allem für die Provinz Jangtse, in der auch die Millionenstadt Shanghai liegt.



Taiwan hat wegen des Taifuns bereits Flüge gestrichen und Schulen geschlossen. Kreuzfahrtschiffe sollen das Sturmgebiet möglichst meiden. Bewohner von Vororten Shanghais wurden dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.