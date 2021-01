Die Hongkonger Behörden haben die meisten der 55 inhaftierten Demokratie-Aktivisten gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt.

Drei von ihnen blieben in Untersuchungshaft, darunter Joshua Wong. Die meisten Aktivisten waren Mitte der Woche in Gewahrsam genommen worden. Es handelte sich bisher um den massivsten Schlag gegen die Demokratie-Bewegung unter Berufung auf das sogenannte Sicherheitsgesetz. Es war vergangenes Jahr unter dem Druck Pekings für die chinesische Sonderverwaltungszone erlassen worden. Den Aktivisten wird vorgeworfen, 2020 an einer nicht genehmigten Vorwahl teilgenommen zu haben.

