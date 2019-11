Bei den Protesten in Hongkong sind Demonstranten offenbar durch Schüsse eines Polizisten schwer verletzt worden.

In den Sozialen Medien kursieren Videoaufnahmen, die einen Beamten bei dem Versuch zeigen, einen Vermummten festzusetzen. Als ein weiterer Demonstrant sich nähert, schießt der Polizist diesem in die Brust. Sekunden später gibt er zwei weitere Schüsse ab, eine zweite Person geht zu Boden.



Seit Monaten gibt es in Hongkong Massenproteste für mehr Demokratie. Dabei kommt es immer wieder auch zu massiven Ausschreitungen.