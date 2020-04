China hat angekündigt, Beschränkungen für ausländische Investoren zu lockern.

Eine bislang geltende Negativliste solle gekürzt werden, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission in Peking mit. Stattdessen solle ein Förderkatalog erstellt werden, um ausländische Investitionen zu erweitern und den Firmen mehr Steuervorteile zu verschaffen.



Die sogenannte Negativliste verhindert oder beschränkt bislang ausländische Investitionen in Branchen wie der Automobilproduktion oder auch dem Bergbau für Seltene Erden.



Die chinesische Wirtschaft wächst wegen der Corona-Krise deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren.