Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat einen Bericht über die Lage der Uiguren in China vorgelegt.

Darin werden Sanktionen gegen die chinesische Regierung gefordert. In dem Bericht heißt es, die Uiguren in der Provinz Xinjiang seien Menschenrechtsverletzungen in einem Maß ausgesetzt, wie man es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt habe.



Human Rights Watch berichtet von Masseninhaftierungen. Berichte, wonach eine Million Menschen in Lagern festgehalten würden, seien glaubhaft.



Auch außerhalb der Lager würden die Muslime mit modernster Technik ständig überwacht. Nachbarn würden ermutigt, sich gegenseitig auszuspionieren.