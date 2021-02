Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat in China die strafrechtliche Verfolgung der muslimischen Uiguren zugenommen.

Es gebe mehr Verurteilungen und längere Haftstrafen in der Provinz Xinjiang erklärte die Organisation. Bereits für zweifelhafte Vergehen wie "Streit suchen" würden lange Gefängnisstrafen verhängt. Mehr als 250.000 Menschen seien seit 2016 verurteilt und inhaftiert worden. Die Anzahl der Haftstrafen über fünf Jahre sei binnen weniger Jahre von elf auf 87 Prozent angestiegen.



Nach Angaben von Human Rights Watch sind in Xinjiang mindestens eine Million Uiguren und andere Muslime in hunderten Haftlagern eingesperrt. Dort würden sie zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache gezwungen. China spricht von "Bildungszentren", in denen islamistische Radikalisierungen bekämpft werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.