Human Rights Watch hat die UNO dafür kritisiert, anstelle eines Menschenrechtsbeauftragten seinen obersten Terror-Bekämpfer nach China zu schicken.

Die Vereinten Nationen würden so dabei helfen, die Aufmerksamkeit von den Menschenrechtsverletzungen in dem Land abzulenken, teilte die Organisation mit. Der Chef des UNO-Büros für Terrorismusbekämpfung, Woronkow, wird laut Medienberichten kommende Woche auch die chinesische Provinz Xinjiang besuchen. Dort sollen mehr als eine Millionen Menschen in Internierungslagern festgehalten werden. Mehrheitlich handelt es sich um Uiguren. China bezeichnet die Lager als Berufsbildungszentren, um religiösen Extremismus unter Angehörigen der muslimischen Volksgruppe einzudämmen.