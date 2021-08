Der kanadische Geschäftsmann Michael Spavor ist in China zu elf Jahren Haft verurteilt worden.

In einem dreistündigen Prozess, bei dem keine Beobachter zugelassen waren, warf das Gericht in der Stadt Dandong dem Angeklagten Spionage und die illegale Weitergabe von Staatsgeheimissen vor. Spavor war im Dezember 2018 zusammen mit seinem Landsmann Michael Kovrig festgenommen worden, offenbar als Vergeltungsmaßnahme für die Inhaftierung der chinesischen Huawei-Spitzenmanagerin Meng Wanzhou in Kanada wenige Tage zuvor. Das jetzt gefällte Urteil gilt als schwerer Rückschlag für die Beziehungen zwischen China und Kanada. Der kanadische Regierungschef Trudeau nannte die Gerichtsentscheidung vollkommen ungerecht und nicht akzeptabel. Aus Solidarität mit Kanada versammelten sich rund 50 Diplomaten aus 25 Ländern in der kanadischen Botschaft in Peking.

