Das chinesische Parlament will Prostituierte künftig besser vor polizeilicher Willkür schützen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, sollen der Prostitution Beschuldigte unverzüglich aus Erziehungslagern entlassen werden. Nach den bisherigen Regelungen konnte die Polizei Prostituierte und ihre Freier zwei Jahre ohne Anklage in entsprechenden Einrichtungen festhalten. Die Nichtregierungsorganisation Asia Catalyst bezeichnete den Parlamentsbeschluss als ein positives Signal. Prostituierte seien in den Lagern bislang Zwangsarbeit, Erniedrigungen und Polizeigewalt ausgesetzt gewesen. Auch seien sie zwangsweise auf Geschlechtskrankheiten untersucht worden. Trotz der Parlamentsentscheidung bleibt Prostitution in China weiterhin verboten.