Tsai Ing-wen, Präsidentin von Taiwan, und Kevin McCarthy, Vorsitzender des Repräsentantenhauses

Die Taiwan-Frage sei eine rote Linie, die in den Beziehungen zwischen China und den USA nicht überschritten werden dürfe. Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz ohne eigene Staatlichkeit.

McCarthy: Waffenlieferungen an Taiwan

Tsai und McCarthy demonstrierten nach dem Gespräch Geschlossenheit. Ein gemeinsamer Glaube an Demokratie und Freiheit sei das Fundament einer dauerhaften Beziehung, betonte McCarthy. Er kündigte auch an, man werde die geplanten Waffenlieferungen an Taiwan umsetzen. Die USA haben hunderte Raketen und andere Ausrüstung für die Regierung in Taipeh genehmigt.

Es war das erste Treffen in dieser Konstellation auf amerikanischem Boden, seit die Vereinigten Staaten 1979 die diplomatischen Beziehungen zur Regierung in Taipeh abgebrochen hatten.

