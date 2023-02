Chinas ranghoher Außenpolitiker Wang Yi mit Bundeskanzler Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz (AFP / THOMAS KIENZLE)

Es gehe darum, eine friedliche Konfliktlösung durch Dialog zu erreichen. Druck oder einseitige Sanktionen seien hingegen kontraproduktiv und führten zu endlosen Schwierigkeiten, gab Wang zu bedenken.

Mehrere westliche Politiker sprachen sich unterdessen für einen schnellen Ausbau der Rüstungsproduktion in Europa aus. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, es könne nicht sein, dass man Monate oder sogar Jahre auf Nachschub an Waffen und Munition warten müsse, der für die Ukraine überlebenswichtig sei. Ähnlich wie mit der Pharmaindustrie in der Corona-Pandemie solle nun auch mit Rüstungskonzernen unbürokratisch zusammengearbeitet werden, sagte die CDU-Politikerin. Die finnische Ministerpräsidentin Marin erklärte, ein hohes Tempo an Waffenlieferungen für die Ukraine könne nur aufrecht erhalten werden, wenn die eigenen Armeen schnell Ersatz erhielten.

Auf der Sicherheitskonferenz werden heute noch Reden von US-Vizepräsidentin Harris und Großbritanniens Premier Sunak erwartet. Die Führung in Moskau wurde erstmals seit 20 Jahren nicht zu der Konferenz eingeladen.

